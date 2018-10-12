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'da heyelan: 6 ölü

’da eyaletinde meydana gelen heyelanda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 17:22
Endonezya'da heyelan: 6 ölü

JavaPos gazetesinin haberine göre, eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanda 6 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki su baskınlarında kaybolan 4 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, bölgede maddi hasarın oluştuğunu belirtirken, heyelandan etkilenenlerin güvenli bölgeye yerleştirildiğini açıkladı.

Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin hakim olduğu 'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.

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Endonezya'da heyelan: 6 ölü
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