Maduro: Beni öldürmeye çalışıyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Beyaz Saray'ın Kolombiya hükümetine kendisini öldürmeleri yönünde talimat verdiğini öne sürdü.



Maduro, televizyondan yayınlanan konuşmasında Trump yönetimini suçladı.

Kendisine yönelik suikast kararı verildiğini öne sürdü ABD'nin bunun için Kolombiya yönetimine talimat verdiğini söyledi.



Maduro, "Saçımın tek bir teline bile dokunamazlar çünkü Venezuela halkı beni korur" ifadelerini kullandı.



Venezuela lideri iddialarıyla ilgili bir kanıtsa göstermedi. Ağustos ayında başkent Caracas'taki askeri geçit töreni sırasında Maduro'ya suikast girişimi düzenlenmişti. Bomba yüklü insansız hava araçları ile yapılan saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

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