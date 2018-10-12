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"Putin ve Trump 'da Paris’te bir araya gelebilir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Başkanı Georgiy Borisenko, Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı 'ın ’da Paris’te görüşebileceklerini söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:48
Putin ve Trump 11 Kasım'da Paris’te bir araya gelebilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Başkanı Georgiy Borisenko, Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı 'ın 'da Paris'te görüşebileceklerini söyledi.

MOSKOVA GÖRÜŞMEYE HAZIR

Borisenko, Moskova'nın Washington ile ikili ilişkilerin tüm konularını görüşmeye hazır olduğunu duyurdu ve iki liderin 11 Kasım'da Paris'te görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine , "Eğer Rusya ve ABD liderleri aynı uluslararası etkinliğe katılacaklarsa tabi ki temas kurulabilir. Amerika tarafından böyle bir talep gelmediğini böyle bir çalışma şimdilik yürütülmüyor" dedi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki görüşmesi 16 Temmuz'da Helsinki'de gerçekleşti.
Borisenko Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Biz hiç şüphesiz ki, Washington ile ikili ilişkilerin tüm konularını görüşmeye açığız. Amerika tarafından bu diyaloğun devam etmesine ilgi olursa ki Trump buna ilgisini dile getirdi, bunu ne şekilde yapacağımızı değerlendiririz" dedi.

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"Putin ve Trump 11 Kasım'da Paris’te bir araya gelebilir"
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