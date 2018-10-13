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Film için yaşlı adama dönüştü

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Giriş Tarihi: 13.10.2018
Film için yaşlı adama dönüştü
Canlandırdığı karakterin özelliklerini beyaz perdeye en iyi yansıtan oyunculardan biri olarak bilinen 57 yaşındaki İngiliz aktris , bu kez 80'li yaşlardaki bir adam olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Luca Guadagnino'nun çektiği "Suspiria" isimli korku filminde oynayan Oscar ödüllü oyuncu, dört saat süren bir makyajla Dr. Klemperer karakterine büründü. Aynı filmde bir başka karakteri de canlandıran Swinton'ın, Dr. Klemperer karaterine bürünmek için bir diğer Oscar ödüllü isim olan makyajı Mark Coulier ile çalıştığı açıklandı.
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Film için yaşlı adama dönüştü
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