Meriç’te 3 kadının boğazını kestiler

TÜRKIYE ile Yunanistan
'ın sınırını oluşturan Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında boğazları kesilmiş üç kadın cesedinin bulunması şok etkisi yarattı. Yunan güvenlik makamları kadınların hunharca katledilişi sonrası geniş çaplı inceleme başlattı. Biri 35, diğerleri 18 ve 15 yaşları arasında oldukları belirlenen cesetlerin Asyalı göçmen ve anne ile iki kızına ait olduğu tahmin ediliyor. Cesetler önceki gün Pragio kıyısında, bir köylü tarafından bulunmuştu. İlk incelemelere göre cinayetin, kaçak göçmenlerle insan tacirleri arasında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Yunan makamları cinayeti açıklığa kavuşturmak için Türk makamları ile de bilgi alışverişinde bulunuyor.