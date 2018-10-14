Ölüm dağına 9 kurban

Dünyanın çatısı olarak kabul edilen Himalaya Dağları'nda dün korkunç bir felaket yaşandı. Güney Asya
ülkesi Nepal'de bulunan Gurja Dağı
'nda 5 Güney Koreli
dağcı ve 4 Nepalli
rehber kar fırtınasında hayatını kaybetti. 9 dağcının 7 bin 913 metrelik zirveye tırmanmaya çalışırken, kamplarını vuran sert kar fırtınası sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Himalayaları vuran en ölümcül dağ kazalarından biri olan felakette yaşamını yitiren 4 Güney Koreli dağcının ve 4 Nepalli rehberin cesedi bulundu. Güney Koreli bir dağcının kayıp olduğu daha önce belirtilmiş ancak yetkililer ölümcül fırtına sırasında onun da kampta olduğunu doğrulamasına rağmen cesedine ulaşamamıştı. Dağcıların can verdiği bölgeye ilk ulaşanlardan biri olan helikopter pilotu Siddartha Gurung, fırtına nedeniyle hallaç pamuğu gibi savrulan kamp alanında dağcıların cesetlerinin geniş bir alana saçıldığını söyledi. Bütün çadırların savrulduğunu belirten Gurung, bir dağcının ise 500 metre ilerdeki bir ırmak yatağında bulunduğunu belirtti.