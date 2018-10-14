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Sosyal medya bunu konuşuyor! “Bilmediğim bir şey söyleyin” dedi, aldığı cevap olay oldu!

Hilton otellerinin kurucusu ’ın torunu şarkıcı, manken, televizyon yıldızı , Twitter hesabında “Bana bilmediğim bir şey söyleyin” mesajını paylaştı. Ünlü isme gelen en komik cevaplardan birisi ise Türk takipçisinden oldu.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 12:45 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 12:46
Sosyal medya bunu konuşuyor! Paris Hilton “Bilmediğim bir şey söyleyin” dedi, aldığı cevap olay oldu!

Hilton otellerinin kurucusu 'ın torunu şarkıcı, manken, televizyon yıldızı Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. ''Bilmediğim bir şey söyleyin'' isimli mesaj paylaşan Hilton'a binlerce tweet yağdı. Gelen en ilginç cevaplardan birisi ise Türk bir takipçidendi.

Türk bir Twitter kullanıcısı, Hilton'a "'da otelin var" diye cevap verdi. Kullanıcının tweet'i onbinlerce kişi tarafından beğenilirken, 2 binin üzerinde de paylaşım aldı.

Hilton'ın orijinal tweet'i daha az paylaşıldı ve beğenildi.

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Sosyal medya bunu konuşuyor! Paris Hilton “Bilmediğim bir şey söyleyin” dedi, aldığı cevap olay oldu!
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