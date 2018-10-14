Sosyal medya bunu konuşuyor! Paris Hilton “Bilmediğim bir şey söyleyin” dedi, aldığı cevap olay oldu!

Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu şarkıcı, manken, televizyon yıldızı Paris Hilton Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. ''Bilmediğim bir şey söyleyin'' isimli mesaj paylaşan Hilton'a binlerce tweet yağdı. Gelen en ilginç cevaplardan birisi ise Türk bir takipçidendi.

Türk bir Twitter kullanıcısı, Hilton'a "Elazığ'da otelin var" diye cevap verdi. Kullanıcının tweet'i onbinlerce kişi tarafından beğenilirken, 2 binin üzerinde de paylaşım aldı.

Hilton'ın orijinal tweet'i daha az paylaşıldı ve beğenildi.