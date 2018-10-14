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Yahudi yerleşimciler Filistinli kadını taşlayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Yahudi yerleşimciler Filistinli kadını taşlayarak öldürdü
İsrail işgali altındaki 'da Ayşe Muhammed Aravi adlı bir kadın İsrailli Yahudi yerleşimciler tarafından taşlanarak öldürüldü. Nablus kentinde araçlarıyla seyahat eden 47 yaşındaki kadın ve kocası kontrol noktası yakınlarında radikal Yahudi yerleşimcilerin taşlı saldırısına uğradı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, saldırganların kaya parçaları attığı aracın ön camı kırıldı. Yoğun taş saldırısı nedeniyle başı ve vücuduna darbeler alan kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. 2 gün önce de Yahudi yerleşimciler, Urif köyündeki bir liseye girerek öğrencileri taşlamıştı. Geçen pazartesi iki Yahudi yerleşimcinin aynı bölgede öldürülmesinden bu yana İsrailli yerleşimciler, Nablus'taki sivil birkaç defa saldırdı.
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Yahudi yerleşimciler Filistinli kadını taşlayarak öldürdü
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