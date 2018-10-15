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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den "Kaşıkçı" açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yazarı kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin ABD yönetimiyle tamamen aynı çizgide olduklarını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 17:45
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Kaşıkçı açıklaması

Mogherini, Lüksemburg'da düzenlenen AB Dışişleri Konseyi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, AB dışişleri bakanlarının " yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapılması" konusunda mutabık olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Suudi Arabistan yönetimine, Bay Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını anımsatan Mogherini, "Bu konuda Washington yönetimiyle bütünüyle aynı çizgideyiz." dedi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den "Kaşıkçı" açıklaması
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