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uçak gemisi 'nda

'ye ait en büyük uçak gemisi , 'na ulaştı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 06:41
ABD uçak gemisi Essex LHD-2 Doha Limanı'nda

yapılan yazılı açıklamaya göre, , Katar ile arasında terör ve radikalizmle mücadele alanındaki ortak askeri iş birliği çerçevesinde daha önce belirlenen bir ziyaret kapsamında Doha Limanı'na geldi.

Uçak gemisinin limana gelişinin, ABD'nin, bölge güvenliği ile bölgede ticari faaliyetlerin ve deniz ulaşımının güvence altına alınmasına bağlılığı ve Katar ile olan ortaklık ve dosluk ilişkilerinin göstergesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçak gemisinin Doha'da ne kadar kalacağı ve bu süre zarfında ne tür bir görev üstleneceği belirtilmezken, ABD donanmasına bağlı keşif biriminden yaklaşık bin 600 kişinin gemide olduğu bilgisi paylaşıldı.

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ABD uçak gemisi Essex LHD-2 Doha Limanı'nda
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