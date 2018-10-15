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Afetzedelerin çadırı ’den

’daki afette evini kaybedenler için ’den getirilen 250 çadır, ihtiyaç duyulan bölgelere kuruldu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Afetzedelerin çadırı Türkiye’den
'nın Sulawesi adasında 28 Eylül'de meydana gelen 7.5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami felaketi nedeniyle zor günler geçiren bölge insanına 'nin yardımları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'den iki askeri kargo uçağıyla getirilen 250 çadırın kurulması için ilk olarak bölge tespit çalışması yapıldı. Çadırlar daha sonra Türk Kızılayı, Endonezya Kızılhaç'ı ve askeri personel tarafından afetin en yoğun yaşandığı Palu'da ihtiyaç duyulan alanlara kuruldu. Barınma ihtiyacını karşılayacak çadırların kurulduğu alanlarda tuvalet, banyo, duş, ibadet alanı, okul ve sosyal tesis gibi bölümler de unutulmadı. Türkiye'den askeri kargo uçaklarıyla getirilen bin uyku tulumu ise afetzedelere dağıtılacak.
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Afetzedelerin çadırı Türkiye’den
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