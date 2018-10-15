“Ankara’nın İdlib’deki rolü çok büyük”

Rusya
Bağımsız Devletler Topluluğu Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar ve Uluslararası İşbirliği İşlerinden Sorumlu Federal Ajansı'nın (Rossotrudniçestvo) "Yeni Nesil" programı kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova
'da Türk gazetecilerle bir araya gelen Slutskiy, Suriye
'nin geleceği ve özellikle İdlib
hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İDLİB'DE KATLİAM ENGELLENDİ
Slutskiy, Türkiye
ve Rusya'nın İdlib için yaptıkları işbirliğini olumlu ve verimli değerlendirerek, İdlib'in bir an evvel çözüme kavuşması gerektiğini ve Türkiye'de bulunan Suriyelilerin evlerine dönmeye başlayacaklarını vurguladı. Özellikle Astana sürecinde Türkiye ile Rusya arasında çok yoğun bir işbirliğinin mevcut olduğunu belirten Slutskiy, "Ankara
'nın İdlib'deki durumu istikrara kavuşturma konusunda rolü çok büyük. Ankara, birçok muhalefet grubu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Durum ne kadar yavaş ilerlese de olumlu yönde gelişiyor. Yıl sonuna kadar olumlu gelişmeler bekliyoruz. (İdlib'de) büyük bir katliamı engellemiş olacağımızı ümit ediyoruz" dedi. İsviçre
modelinin Suriye'de çok cazip olabileceğini ve Rusya'nın bu konuda görüşmeler gerçekleştirebileceğini söyleyen Slutskiy, "İsviçre'de bağımsız kantonlar var. Suriye'de de Kürt, Suriye rejimi ve Şii kantonlar var. O zaman Münbiç
de ayrı bir yer olarak kalabilir" ifadelerini kullandı. YPG, TÜRKİYE İÇİN TEHLİKE
Türkiye'nin
Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatması konusunda tutumunu ve yaklaşımını anladıklarını belirten Slutskiy, "Türkiye sınırlarının çok yakınlarında Amerika'nın desteğiyle Türkiye'ye karşı çatışan PYD
/YPG
'lilerin olması Türkiye'nin güvenliği ve istikrarı için büyük bir tehlike oluşturuyor. Biz bunları çok iyi anlıyoruz" dedi.