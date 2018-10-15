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'daki faaliyete geçti

'nın güneyindeki 'nın bu sabah yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Yanardağdan püsküren kül kütlesinin 2,2 kilometre yüksekliğe ulaştığı duyuruldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 21:34 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 21:53
Endonezya'daki Sangeang Api Yanardağı faaliyete geçti

Yerel basındaki haberlere göre, Sumbawa adasında bulunan kül püskürtmeye başladı. Yanardağdan püsküren küllerin yüksekliğinin 2,2 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer, yanardağdaki aktivitelerin incelendiğini, alarm seviyesinin 2 olduğunu duyurdu.

Adanın en aktif yanardağlarından biri olan Sangeang Api en son 2014 yılında faaliyete geçerek, 3 bin kilometrelik mesafeye kül saçması üzerine bölgede çok sayıda kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Hükümet, yanardağın çevreye yaydığı küllerin tehlike oluşturması ve bölgede tsunami ihtimaline karşı evlerini boşaltan binlerce kişinin barınması için geçici çadırlar kurdurmuştu.

Volkanik küllerin 'ya ulaşması üzerine, Darwin Uluslararası Havaalanı'ndaki uçak seferleri de iptal edilmişti.

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Endonezya'daki Sangeang Api Yanardağı faaliyete geçti
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