Komşu’da da dram: 11 göçmen yanarak öldü

Yunanistan
'ın
Kavala kenti yakınlarında göçmen
leri taşıyan bir araçla kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonrası alev alan araçta bulunan 11 göçmen hayatını kaybetti. Kazada
hafif şekilde yaralanan kamyon şoförünün ise kaçtığı belirtildi. Yanarak ölen göçmenlerin Türkiye
'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığını belirten yetkililer, Selanik'e giden aracın daha önce de göçmen kaçakçılığı için kullanıldığını kaydetti. Yunan polisi, süratle giden söz konusu aracın kenara çekmesi için uyarıldığını ancak şoförün durmadan yoluna devam ettiğini aktardı. Kazada ölenlerin uyrukları hakkında bir açıklama yapılmadı.