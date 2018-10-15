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Komşu’da da dram: 11 yanarak öldü

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Giriş Tarihi: 15.10.2018
Komşu’da da dram: 11 göçmen yanarak öldü
'ın Kavala kenti yakınlarında leri taşıyan bir araçla kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonrası alev alan araçta bulunan 11 göçmen hayatını kaybetti. hafif şekilde yaralanan kamyon şoförünün ise kaçtığı belirtildi. Yanarak ölen göçmenlerin 'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığını belirten yetkililer, Selanik'e giden aracın daha önce de göçmen kaçakçılığı için kullanıldığını kaydetti. Yunan polisi, süratle giden söz konusu aracın kenara çekmesi için uyarıldığını ancak şoförün durmadan yoluna devam ettiğini aktardı. Kazada ölenlerin uyrukları hakkında bir açıklama yapılmadı.
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Komşu’da da dram: 11 göçmen yanarak öldü
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