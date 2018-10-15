Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > TRT'de üst düzey atama

'de üst düzey atama

Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz getirildi. bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü. "" gazetesini 2014 yılında kuran ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Serdar Karagöz TRT önetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. Peki Serdar Karagöz kimdir? İşte Ser

Giriş Tarihi: 15.10.2018 15:21

" World" ve "TRT Arabic" kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz getirildi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundaki (TRT) yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, sektörün tecrübeli isimlerinin TRT üst yönetimine transferleri sürüyor.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT World ve TRT Arabic kanallarını da bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine Serdar Karagöz'ü atadı.

Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi lisans ve yine aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programlarının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamlayan Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The Times Syndication" departmanında çalıştı.

bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü. Karagöz, "" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Daily Sabah'ın yanında Arapça, Rusça ve Almanca servislerini dijital ortamda yayın hayatına kazandıran Karagöz, o tarihten bu yana görevini yürütüyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TRT'de üst düzey atama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN