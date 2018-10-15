Trump, Savunma Bakanı Mattis'in görevinden ayrılabileceğini söyledi

CBS televizyonunun bir programında konuşan Trump, Mattis için "kendisi biraz Demokrat" dedi. CBS'in "60 Dakika" programında yaptığı söyleşinin metnine göre Trump, Mattis için ayrılmayı "düşünüyor olabilir" ifadesini kullandı.

"BİR NOKTADA HERKES AYRILIYOR"

"Gerçeği söylemek gerekirse (Mattis'in) biraz Demokrat olduğunu düşünüyorum. Ama General Mattis iyi bir kişi. Çok iyi anlaşıyoruz. Ayrılabilir. Yani, bir noktada, herkes ayrılıyor. İnsanlar görevlerinden ayrılabilir. Burası Washington."

Bu sözler Trump'ın Mattis hakkında ilk olumsuz ifadeleri. Mattis ise geçen ay gazetecilere, görevi bırakabileceği haberlerini ciddiye almamalarını söylemişti.

Savunma bakanlığı sözcüsü Albay Rob Manning, Trump'ın açıklamaları sorulduğunda, "Bakan Mattis, ABD ordusunun gezegendeki en ölümcül güç olmayı sürdürmesine odaklanmıştır" dedi.

Ünlü Amerikalı gazeteci Bob Woodward bir kitabında, Mattis'in Trump'ı ciddi şekilde eleştirdiği iddiasına yer vermiş ancak Mattis bu iddiaları reddetmişti.

5 EYLÜL'DE MATTİS'İN GÖREVİNDE KALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Trump ise 5 Eylül'de Mattis'in görevinde kalacağını söylemişti.

Emekli deniz piyade generali olan Mattis 2013 yılında ordudan ayrıldı ve Stanford Üniversitesi'nde görev aldı. Daha sonra Trump'ın daveti üzerine savunma bakanlığını üstlendi.

Trump'ın ticaret ve İran politikalarından şaşkınlık duyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlaşmasından rahatsız olan Batılı yetkililer, NATO müttefikleri arasında saygınlığı artan Mattis'i övüyorlar.

Mattis İran konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton kadar sertlik yanlısı olarak görülmüyor.