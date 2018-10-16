Çekilme sinyalı

Türkiye
'nin çabalarıyla Esad rejimi ve destekçilerinin olası katliamlarından 4 milyon kişiyi koruduğu Suriye
'nin İdlib
kentindeki çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması için çalışmalar sürüyor. Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde Heyet Tahrir Şam
, Huraseddin gibi radikal grupların çekilmesi bekleniyor. Soçi Mutabakatı'nda, İdlib'in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulması, 10 Ekim'e dek ağır silahların çekilmesi ve 15 Ekim'e dek tüm "radikal grupların" silahsızlandırılmış bölgeden uzaklaşması öngörülüyordu. Silahların çekilmesi tamamlanırken, radikal gruplar ise çekilme için dün yeşil ışık yaktı.
Heyet Tahrir Şam tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin çabalarına atıfla "Suriye'de ve ülke dışında kurtarılmış bölgeyi korumak için girişilen çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, aynı zamanda Rus işgalcilerin hilekârlığı konusunda da uyarıyoruz" denildi. Örgüt açıklamasında çekilme için verilen süreden bahsetmedi, ancak "Heyet Tahrir Şam'dan yeşil ışık" şeklinde yorumlandı. Geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmanın uygulanmasında birkaç günlük gecikmeyi sorun etmeyeceklerini söylemişti. Lavrov "Her durumda, yapılan işin kalitesi önemli. Türk ortaklarımızın çabalarını aktif biçimde destekliyoruz" demişti. "TÜRKİYE'NİN BAŞARISI"
Suriye Ulusal Koalisyonu ise İstanbul'da basın toplantısı düzelendi. Toplantıda eski Suriye Geçici Hükümet Başkanı Ahmed Tuma, "İdlib'de kapsamlı bir ateşkese dönmesini bekliyoruz. Kısa bir süre sonra buranın tamamen güvenli bir bölge haline geleceğine inanıyoruz. Allah'ın yardımı ve Türk ordusunun da büyük bir başarısıyla bölge silahlardan arındırıldı" dedi. 5 YILDA 106 KİMYASAL SALDIRI
İngiliz yayın kuruluşu BBC, her seferinde kimyasal silah kullandığını reddeden Esad rejiminin zulmünü gözler önüne seren bir rapor yayımladı. Rapora göre rejim, Eylül 2013'ten bu yana Suriye'de en az 106 kimyasal saldırı gerçekleştirdi. En çok saldırıya uğrayan yerler İdlib, Hama, Doğu Guta, Halep oldu. Bunlar arasında en çok kimyasal saldırıysa İdlib'de gerçekleşti.