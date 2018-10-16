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'dan 'da belediye binasına baskın

Federal Soruşturma Bürosu (), 'nun başkenti 'da yolsuzluk iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasına baskın düzenleyerek bazı dokümanlara el koydu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 00:25 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 00:26
FBI'dan Porto Riko'da belediye binasına baskın

'ın yetkililerinden Douglas Leff, basına yaptığı açıklamada, belediye binasının bazı katlarına baskın yapan yetkililerin, herhangi bir kişinin devam etmekte olan soruşturmayı engelleyip engellemediğini belirlemeye çalıştığını ifade etti.

Leff, ajanların, Porto Rikolu yetkililerin, Belediyesinin satın alma departmanında birtakım usulsüzlükler bulduklarını bildirmesinin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından evrakların yok edilebileceğine ve sahte evrak düzenlenebileceğine ilişkin iddialar üzerinde çalıştığını belirtti.

San Juan Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz da yaptığı açıklamada, çalışanlara federal yetkililerle iş birliği içinde olmaları talimatını verdiğini aktardı.

FBI geçen ay, Porto Rikolu senatör Abel Nazario'yu yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına almıştı.

FBI Sözcüsü Carlos Osorio, senatör Nazario'nun ülkenin güneybatısındaki Yauco kentinde belediye başkanlığı yaptığı dönemde federal fonları zimmetine geçirmekle suçlandığını belirtmişti.

FBI'ın Çalışma Bakanlığının şikayetiyle harekete geçtiği ifade edilmişti.

Karayip ülkesi Porto Riko, "bağımsız ABD toprağı" statüsünde bulunuyor.

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FBI'dan Porto Riko'da belediye binasına baskın
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