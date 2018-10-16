İngiltere Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı soruşturmasını "tamamıyla destekliyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının hâlâ "son derece endişe verici olduğunu" ve güvenilir ve kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Hunt, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün Londra'da görüştükten sonra yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Türkiye'nin soruşturmasını "tamamıyla desteklediğini" belirtti.

Hunt, "Suudi Arabistan'ı soruşturmada eksiksiz işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili sadece Suudi Arabistan'ın cevap verebileceği sorular var" dedi.