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İngiltere 'nin Cemal Kaşıkçı soruşturmasını "tamamıyla destekliyor"

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada; 2 Ekim tarihinde 'ın İstanbul Konsolosluğu'na giren ve bir daha oradan çıkmayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı olayında 'nin soruştırmasını "tamamıyla desteklediğini" belirtti.Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının "hala" son derece endişe verici olduğunu dile getiren Hunt, Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı soruşturmasında eksiksiz bir işbirliği yapması konusunda çağrıda bulundu.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:33
İngiltere Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı soruşturmasını tamamıyla destekliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının hâlâ "son derece endişe verici olduğunu" ve güvenilir ve kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Hunt, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün 'da görüştükten sonra yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 'nin soruşturmasını "tamamıyla desteklediğini" belirtti.

Hunt, "'ı soruşturmada eksiksiz işbirliği yapmaya çağırıyoruz. Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili sadece Suudi Arabistan'ın cevap verebileceği sorular var" dedi.

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İngiltere Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı soruşturmasını "tamamıyla destekliyor"
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