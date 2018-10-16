Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump'ın Oval Ofisi'ndeki tablo Amerika'yı karıştırdı

'ın i'ndeki tablo 'yı karıştırdı

ABD Başkanı Donald 'ın bir televizyon programında i'ni gezdirdiği sırada görüntülenen tablo dikkatlerden kaçmadı.Donald Trump'ın eski ABD Başkanları ile aynı masada yer aldığı tablonun arkasında masaya doğru gelen kadının kim olduğu sosyal medyada çok konuşuldu.İşte Donald Trump'ın Oval Ofisi'ndeki o tablo...

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:54 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:39
Trump'ın Oval Ofisi'ndeki tablo Amerika'yı karıştırdı

ABD Başkanı Donald 'ın CBS kanalındaki '60 minutes' (60 dakika) isimli programda verdiği röportajın yankıları devam ediyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump'ın Oval Ofisi'ndeki tablo Amerika'yı karıştırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN