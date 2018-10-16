Trump'ın Oval Ofisi'ndeki tablo Amerika'yı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir televizyon programında Oval Ofisi'ni gezdirdiği sırada görüntülenen tablo dikkatlerden kaçmadı.Donald Trump'ın eski ABD Başkanları ile aynı masada yer aldığı tablonun arkasında masaya doğru gelen kadının kim olduğu sosyal medyada çok konuşuldu.İşte Donald Trump'ın Oval Ofisi'ndeki o tablo...
Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:54Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 12:39
ABD Başkanı Donald Trump'ın CBS kanalındaki '60 minutes' (60 dakika) isimli programda verdiği röportajın yankıları devam ediyor.