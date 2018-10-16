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Üsküp’te hastaneye ’nın eli değdi

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Üsküp’te hastaneye TİKA’nın eli değdi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı () Çayır 'Rahibe Teresa' Hastanesi'nde, Hijyen ve Sterilizasyon bölümü tadilatı, teşrifatı ve donanım projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında hastanenin Hijyen ve Sterilizasyon Bölümü'nün tamamı yenilenirken, yeni ekipmanlar da temin edildi. Yılda 4 bin bebek doğumunun gerçekleştiği hastanenin proje açılış töreninde konuşan TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden projenin Makedonya'da yeni doğan nesillerin sağlıklı bir şekilde hayata tutunması noktasında ve bebek ölümlerinin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.
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Üsküp’te hastaneye TİKA’nın eli değdi
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