Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Alman Dışişleri Bakanı Maas Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı

Alman Dışişleri Bakanı Maas ziyaretini askıya aldı

Almanya Dışişleri Bakanı , muhtemel 'ı ziyaret planını askıya aldığını açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 15:25
Alman Dışişleri Bakanı Maas Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı

, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ziyaretine ilişkin, Cemal Kaşıkçı vakasında yetkililerin açıklama yapmasını beklediğini dile getirdi.

Kaşıkçı vakasındaki iddiaların "çok rahatsız" edici olduğunu ve bu vakanın derhal ve boşluk bırakmadan tam olarak açıklanması gerektiğini vurgulayan Alman Dışişleri Bakanı Maas, Almanya olarak bu konuda Suudi Arabistan'dan eksiksiz soruşturma beklentilerini ve suçluların hesap vermesi gerektiğini ifade ettiklerini hatırlattı.

Maas, Suudi Arabistan'a planlama aşamasında olan ziyaretin ise Suudilerin yapacakları açıklama sonrası netleşeceğini ifade etti.

Heiko Maas, "Suudi Arabistan bu konuda açıklama yapacağını bildirdi. Biz de bunu bekleyeceğiz. Bu açıklama sonrası ziyaret planlarının mantıklı olup olmadığına bakıp karar vereceğiz." diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman Dışişleri Bakanı Maas Suudi Arabistan ziyaretini askıya aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN