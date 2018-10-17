Ortodokslara ‘dua yasağı’

Hıristiyan Ortodoks dünyasında, Ukrayna Ortodoks Kilisesi
'nin Rusya'dan bağımsız olma girişimi ve Fener Rum Patrikliği'nin bu adıma destek olması nedeniyle başlayan kriz derinleşiyor. TürkRus.com sitesinin haberine göre Rusya Ortodoks Kilisesi, Belarus'ta yapılan toplantının ardından, Fener Rum Patrikhanesi
ile tüm bağlarını kopardığını ilan etti. Bundan sonra, İstanbul'dan Antalya
'ya, Atina'dan Rodos'a, Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı kiliselerde dua etmenin Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlı din adamları için "yasaklandığı" ve ihlal edenlerin "cezalandırılacağı" duyuruldu. Bu "günahı" işleyen Rus Ortodoksların de "tövbe etmeleri" gerekecek. Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Moskova'daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlığı girişiminden yana tavır alan İstanbul Fener Rum Patrikhanesi, bu konuda Rusya'dan gelen baskılara direneceğini açıklamıştı.