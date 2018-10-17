Son dakika: Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Mümbiç konusunu görüştük. Faydalı bir görüşme oldu. Mümbiç yol haritası dahil birlikte atacağımız adımları konuştuk.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesi sonrası önemli açıklamalar

KONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA

Çavuşoğlu dün yapılması planlanan konsolosluk konutundaki aramanın gerçekleşememesinin nedenleri konusunda açıklamada bulundu. Başkonsolosun konutunda ve aracında araştırma yapılacak. Aramanın dün yapılamamasının nedenini kon utta ailenin bulunmasıydı dedi.Çavuşoğlu: "Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz" Dedi. Konsolosluk konutunda aramanın gerçekleştirilememesinde Suudi tarafın sorumlu olduğunu ve Suudilerin bunu kabul ettiklerini dile getirdi.

TÜRKİYE- ABD İLİŞKİLERİ

Münbiç konusunda ABD'nin devriyelerde bir savsaklama durumunun olduğunu dile getiren Çavuşoğlu bir an önce ortak devriyelerin yapılmaya başlanması gerektiğini söyledi. Suriye2nin en yakın zamanda YPG'den kurtulması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca yalnızca Münbiç yetmez diğer bölgelerin de istikrara ulaştırılması gerektiğini söyledi.

YAPTIRIM KARARI

"Saçma sapan yaptırımlarda düzeltme bekliyoruz." Yaptırımlar ile bir yere varılmayacağını belirten Çavuşoğlu öte yandan FETÖ konusuna da değindi." FETÖ ile ilgili en son Adalet Bakanlığı'nın verdiği deliller ABD Adalet Bakanlığı'na iletildi."

SUUDİ ARABİSTAN'IN YPG YARDIMI

"ABD ile ortak çıkarları var. Suudi Arabistan ABD'nin bölgede kalmasını istiyor."