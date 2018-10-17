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Trump'dan son dakika açıklaması

ABD Başkanı , ''Kaşıkçı meselesi yüzünden 'dan uzaklaşmak istemiyoruz'' dedi.

Giriş Tarihi: 17.10.2018 18:57 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 18:59
Trump'dan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı , kayıp Suudi gazeteci 'yla ilgili bir açıklama daha yaptı. Trump açıklamasında, "Kaşıkçı meselesi yüzünden 'dan uzaklaşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, 'den varsa olayla ilgili olarak video ya da ses kaydını istediğini belirtti.

POMPEO: KONUYU CİDDİYETLE ELE ALIYORUZ

Kaşıkçı'yla ilgili açıklamalarda bulunan bir diğer isim de Bakanı Mike Pompeo oldu. Pompeo, ABD'nin konuyu 'ciddiyetle' ele aldığını söyledi.

Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair ses kayıtları olduğu iddialarıyla ilgili olarak bu ses kayıtlarını dinleyip dinlemediği yönünde gelen bir soruya, "Bunun hakkında söyleyecek bir şeyim yok" şeklinde yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Bir ülke kanunsuz bir iş yapıyorsa, bu kabul edilemez. Böyle bir eylemi kimse savunmayacak. Ne olduğunu basitçe açıklamalılar" ifadelerini kullandı.

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Trump'dan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması
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