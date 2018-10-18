BM'den 'Gazze patlamak üzere' uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, BM Güvenlik Konseyi'ni Kudüs'ten video konferans ile Filistin'deki gelişmelere ilişkin bilgilendirdi.

Sahadaki durumun her geçen gün ''barışa hizmet etmeyen ebedi işgal, şiddet ve tek devlet gerçeğine dönüştüğü'' uyarısında bulunan Mladenov, "Gazze patlıyor, bu abartma ya da bir uyarı değil, gerçeğin ta kendisi." dedi.

Dünya Bankası'na göre Gazze'de işsizlik oranının yüzde 53'ü bulduğuna ve Filistinli gençlerin yüzde 70'inin işsiz olduğuna dikkati çeken Mladenov, her iki kişiden birinin yoksulluk sınırında yaşadığını söyledi.

Mladenov, ''İnsani, ekonomik, güvenlik ve siyasi durum gibi tüm temel göstergeler kötüleşmeye devam ediyor. Hiç kimsenin istemeyeceği yıkıcı sonuçları olacak başka bir çatışmanın eşiğindeyiz ve bunun önlenmesi için kelimelerden çok daha fazlasına ihtiyaç var.'' ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin arasında artan gerginliğin önlenmesi için zaman kalmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, ''Aksi takdirde, sonuçlar herkes için korkunç olacak.'' dedi.

Gazze'deki elektrik, su, hijyen, sağlık ve ekonomik koşulların derhal iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Mladenov, ''İnsani durumun iyileştirilmesi, gerginliğin artması tehlikesini azaltacak.'' diye konuştu.