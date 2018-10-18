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'e soruşturma açılması için 'ye başvurdu

yönetimi, 'in Filistin halkı ve topraklarına karşı işlediği suçlara ilişkin soruşturması açılması talebiyle başvuru yaptı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:44
Filistin İsrail'e soruşturma açılması için UCM'ye başvurdu

Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, 'in işlediği suçlar hakkında soruşturma açılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi () Savcısı Fatou Bensouda'ya resmi talep yazısı gönderdiğini belirtti.

Başvuru dosyasında İsrail ordusunun saldırıları ve işgal altındaki 'da yer alan El-Halil kentinde devam eden yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri konusunda ayrıntılara yer verdiğini aktaran Ureykat, İsrail'in El-Halil'de 31 yeni yerleşimin inşasına onay verdiğini hatırlattı.

İsrail'in planladığı yeni yerleşim biriminin, 1979'dan beri El-Halil'deki eski şehrin ortasında bir bütün olarak inşa edilen ilk yapı olacağını belirten Ureykat, savcı Bensouda'yı ceza soruşturması açılması ve suçluların adalete teslim edilmesi için gerekli adımları atmaya davet etti.

Yerel basına göre, İsrail hükümeti geçen pazar, El-Halil'de 31 yeni yerleşim yeri inşa edilmesine dair planı onaylamıştı.

Filistin, 2014'te UCM'nin temelini oluşturan Roma Statüsü'nü imzalamış, 2015'te de mahkemeye resmen tam üye olmuştu.

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Filistin İsrail'e soruşturma açılması için UCM'ye başvurdu
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