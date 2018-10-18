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: istihbarat elemanını sorumlu tutmaya hazırlanıyor

Amerikan gazetesi, ’ın gazeteci ’nın öldürülmesinden, Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi General Ahmed el Assiri’yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 00:22
New York Times: Suudi Arabistan istihbarat elemanını sorumlu tutmaya hazırlanıyor

(NYT), günlerdir dünya gündeminden düşmeyen olayı hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Gazete, 'ın planlarından haberdar olduğunu belirttiği 3 kaynağına dayandırdığı haberinde, Suud yönetiminin 'a yakın isimlerden 'yi Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutmaya hazırlandığını öne sürdü.

NYT'ye göre kaynaklar, "Suudi yöneticilerin, General Assiri'nin Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı'yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri'nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktardı.

"BEYAZ SARAY BİLGİLENDİRİLDİ"

Kaynaklar, yetkilileri ile de görüşüldüğü ve Assiri'nin isminin verildiğini belirtti.

Daha önce Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri müdahalenin sözcülüğünü yapan General Assiri, 'e en yakın isimlerden biri olarak görülüyor.

"KUSHNER, TRUMP'TAN PRENS MUHAMMED'İ DESTEKLEMESİNİ İSTEDİ"

Haberde, Beyaz Saray'a yakın bir kaynağın, ABD Başkanı Donald 'ın damadı Jared Kushner'ın da kayınpederinden Muhammed bin Selman'ı desteklemesini istediği belirtildi.

Kaynaklara göre, Kushner, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve muhtemelen öldürülmüş olmasına yönelik baskıların, Suudi Arabistan'ın diğer hataları gibi zamanla unutulacağını savunuyor.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

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New York Times: Suudi Arabistan istihbarat elemanını sorumlu tutmaya hazırlanıyor
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