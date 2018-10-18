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Pence'ten 'Kaşıkçı' açıklaması

Başkan Yardımcısı Pence, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayına ilişkin, “Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır.” dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 00:19
Pence'ten 'Kaşıkçı' açıklaması

Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin Colorado eyaletinde katıldığı bir toplantıda, gazetecilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hakkında hakkındaki sorularını cevapladı.

Pence, şunları kaydetti:

"Dünya bu konuda ne olduğuna dair bir cevap bekliyor. Olayda sorumluluğu olanlar hesap vermeli. Emin olabilirsiniz ki olaya dair bilgileri bir araya getireceğiz ve Başkan () kararını verecek. Eğer bir gazeteci böylesine bir şiddet sonrasında hayatını kaybediyorsa bu özgür ve bağımsız basın adına önemli bir tehdittir. Bunun bir bedeli olacaktır."

İki gün önceki açıklamasında da Pence, "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Eğer Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeli ve onları sorumlu tutmalıyız." değerlendirmesini yapmıştı.

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Pence'ten 'Kaşıkçı' açıklaması
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