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'da helikopter düştü: 3 ölü

'nın Güney Adası'ndaki 'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düşen helikopterdeki pilot ile Koruma Dairesinden (DOC) iki personel hayatını kaybetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2018 06:34 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 06:36
Yeni Zelanda'da helikopter düştü: 3 ölü

Dunedin kentinde yayın yapan Otago Daily Times'ın (OTP) haberine göre, DOC personelini taşıyan Hughes 500 tipi helikopter, 'ndan kalkışından kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yakınlardaki boş alana düştü.

Olay yerine üç ambulans ve bir kurtarma helikopterinin sevk edildiği belirtilen haberde, pilot Nick Wallis ile isimleri açıklanmayan DOC görevlisi iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Helikopter sında hayatını kaybedenlerden ikisinin DOC personeli olduğunu doğrulayan ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Başbakanı Jacinda Ardern ise "DOC personeli, her gün bizim adımıza ve çevremiz için bazen çok tehlikeli durumlarda her gün çalışıyor. Bu kesinlikle bir trajedi." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı, Ulaşım Kaza Soruşturma Komisyonu (TAIC) ekipleri yürütecek.

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Yeni Zelanda'da helikopter düştü: 3 ölü
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