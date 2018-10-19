Afganistan, Kandahar'da seçimi erteledi

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da dün gerçekleşen silahlı saldırı, seçimleri bir hafta erteletti.

Saldırının düzenlendiği toplantıda, NATO'nun Afganistan Komutanı Scott Miller ve diğer yetkililer vardı.

Taliban'ın üstlendiği saldırıda Kandahar Emniyet Müdürü, İl İstihbarat Başkanı ve bir gazeteci yaşamını yitirdi. İki üst düzey Afgan yetkilisi, iki Amerikalı ve bir koalisyon askeri yaralandı. Taliban, saldırının hedefinin NATO komutanı Miller olduğunu açıkladı.

Afgan seçim komisyonu sözcüsü, Kandahar'da bir hafta sonra sandıkların kurulacağını duyurdu.

Söz konusu saldırıya, ABD'den de tepki var. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırıya ilişkin, "Seçim çalışmalarının son günlerinde meclis adaylarına düzenlenen saldırılar, Afgan halkının barış, güvenlik ve ekonomik istikrar arzularına tezatlık oluşturuyor" dedi.

Afganistan'da hafta başında da bir milletvekili adayı, koltuğunun altına konulan bombanın patlatılmasıyla öldürülmüştü. Seçimlerden önce gerçekleşen saldırılarda çok sayıda siyasetçi yaşamını yitirdi.