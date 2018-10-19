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Eski başbakanından mevcut hükümete "katliam çağrısı" gibi eleştiri

Eski Başbakanı Ehud Barak, "Ben savunma bakanıyken 3,5 dakikada 300'den fazla ' üyesini' öldürmüştük." diyerek mevcut hükümetin abluka altındaki Şeridinin kontrolünü elinde tutan Hamas'a yönelik politikasını eleştirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 16:54 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 16:55
Eski İsrail başbakanından mevcut hükümete katliam çağrısı gibi eleştiri

Eski Başbakan Barak, yerel bir radyoya sınırında yaşanan son gelişmeler ve hükümetinin politikalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan hükümetinin Gazze'ye yönelik net bir stratejisinin olmadığını dile getiren Barak, 'a karşı saldırı düzenlenmesi gerektiğini ve bunun için bir strateji belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Netanyahu hükümetini Hamas'a karşı pasif kalmakla suçlayan Barak, "Ben savunma bakanıyken hava kuvvetlerimizin düzenlediği bombardımanda 3,5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük." ifadesini kullandı.

Eski başbakan sözünü ettiği katliamın ne zaman yapıldığına ilişkin bilgi vermezken, Ehud Barak'ın açıklamaları mevcut hükümete Gazze'de yeni bir katliama imza atılması çağrısı olarak yorumlandı.

Öte yandan Filistinli sağlık kaynakları, Barak'ın 27 Aralık 2008'de Gazze'deki polis merkezine düzenlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 225 Filistinlinin şehit edildiği saldırıyı kastettiği değerlendirmesinde bulundu.

Eski Başbakan Ehud Barak, 2007-2013 yılları arasında savunma bakanı olarak görev yapmıştı.

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Eski İsrail başbakanından mevcut hükümete "katliam çağrısı" gibi eleştiri
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