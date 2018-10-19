İdlib’de huzur nöbeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, 17 Eylül'de iki ülkenin İdlib
'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Anlaşmanın ardından İdlib'de sahadaki etkinliğini arttıran Türkiye çatışmaların durmasını sağladı. İdlib'deki en büyük çatı örgütlerinden biri olan Ulusal Kurtuluş Cephesi
komutanları, Soçi mutabakatının ardından Türkiye'nin garantörlüğüyle Halep'ten Türkmen Dağı'na kadar olan tüm cephe hatlarında ağır silahların silahsızlanma bölgesinin dışına çıkarıldığını söyledi. Nurettin Zengi, Ahrar'uş Şam ve Feylak Şam gibi grupların da aralarında olduğu 16 grubun bir araya gelmesiyle kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi komutanlarından Binbaşı Abdüsselam Abdulrezzak, "Biz İdlib'deki muhalifler olarak Soçi anlaşmasından memnunuz. Bölgede yaşayanlar için büyük bir fırsat yarattı. Türkiye'nin de desteğiyle terörist olmadığımızı ispat ettik. Dünyaya sesimizi duyurmayı başardık" diye konuştu. İHANET ETMEYECEĞİZ
Binbaşı Abdulrezzak sözlerine şöyle devam etti: "Biz hiçbir zaman Soçi anlaşmasını bozan taraf olmayacağız ama anlaşmanın bozulması durumunda kendimizi savunma hakkını sonuna kadar kullanacağız. Soçi siyasi bir anlaşmadır. Biz askerler olarak her durum için hazır olarak bekliyoruz. HTŞ'nin açıklamasında ise bir yanlış anlaşılma var. HTŞ beyanında Soçi'de kabul edilen maddelerle ilgili olumsuz hiçbir şey söylemiyor. Cepheden ağır silahlarını da çektiler. Yaptıkları açıklamada ağır silahların teslim edilmeyeceğini söylediler. Zaten Soçi'de muhaliflerin ağır silahları teslim etmeleri istenmiyor. Muhalifler Soçi'ye sadık kalacak. Yakında devriyeler de başlayacak." SİLAH BIRAKAN ILIMLI MUHALİFLER ÖSO ÇATISI ALTINA GİRECEK
TÜRKIYE ve Rusya'nın İdlib mutabakatı ılımlı muhaliflerden kabul gördü. Türkiye'nin talimatlarını yerine getiren ve rejimle çatışmayı tetikleyecek hareketlerden kaçınan muhalifler Ankara ve Moskova'nın koordinasyonunda ağır silahları bırakıp ateş hattından uzaklaştı. Silah bırakan ılımlı muhalifler Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altına girecek ve ÖSO da yeniden yapılandırılacak. Radikal gruplarla hareket etmeyen ve HTŞ gibi terör örgütlerine bulaşmamış ılımlı muhalif grupların ÖSO çatısı altına girebileceği ifade ediliyor. Söz konusu yapılanmanın Türk askeri ve güvenlik uzmanlarının belirlediği formatta olması bekleniyor. Daha da büyümesi beklenen ÖSO'nun, Fırat Kalkanı ve Afrin'de olduğu gibi İdlib'de de Türk ordusu ile koordineli hareket edeceği vurgulanıyor. Silahlarını bırakmakta direnen gruplara ise yıl sonuna kadar süre tanındı. Direnen grup olursa etkisiz hale getirilecekler. SEVKİYAT DEVAM EDİYOR
İdlib'deki ateşkes gözlem noktalarına askeri personel, seyyar nöbet kuleleri ile konteynır sevkıyatı yapılıyor. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e giriş yapan askeri araçlar, İdlib'deki gözlem noktalarına doğru hareket etti.