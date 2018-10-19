Kaşıkçı olayında dünya SABAH’ı takip ediyor

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına dair gelişmeleri, dünyanın en önemli basın yayın organları SABAH
gazetesinin yayınları üzerinden takip etmeyi sürdürüyor. Associated Press
, Agence France Presse, Reuters gibi haber ajansları SABAH'ın ortaya çıkardığı görüntü kayıtlarını ve "İşte İnfaz Timinin Başı" başlıklı haberi alıntıladı. Guardian, TIME ve Daily Mail
, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle alakalı "Maher Abdulaziz Mutreb" isimli istihbarat albayının konsolosluğa giriş görüntülerini SABAH'ı kaynak göstererek kullandı. ABD basını, Mutreb'in görüntülerini SABAH'ın haberine atıfta bulunarak okuyuclarına aktardı.