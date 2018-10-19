Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Kaşıkçı olayında dünya SABAH’ı takip ediyor

Kaşıkçı olayında dünya ’ı takip ediyor

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Kaşıkçı olayında dünya SABAH’ı takip ediyor
Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına dair gelişmeleri, dünyanın en önemli basın yayın organları gazetesinin yayınları üzerinden takip etmeyi sürdürüyor. , Agence France Presse, Reuters gibi haber ajansları SABAH'ın ortaya çıkardığı görüntü kayıtlarını ve "İşte İnfaz Timinin Başı" başlıklı haberi alıntıladı. Guardian, TIME ve , Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle alakalı "Maher Abdulaziz Mutreb" isimli istihbarat albayının konsolosluğa giriş görüntülerini SABAH'ı kaynak göstererek kullandı. ABD basını, Mutreb'in görüntülerini SABAH'ın haberine atıfta bulunarak okuyuclarına aktardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaşıkçı olayında dünya SABAH’ı takip ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN