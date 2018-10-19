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Kundakçı suçunu itiraf etti

Giriş Tarihi: 19.10.2018
Kundakçı suçunu itiraf etti
'nın Mulhouse kentinde geçen yıl çıkan ve iki Türk aileye mensup 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının tutuklu sanığı, yangını kasten çıkardığını itiraf etti. Olayın faili 29 yaşındaki Aurelien Roellinger, ilk sorgusunda söylediği gibi yangının sigara izmaritinden dolayı çıkmadığını, sarhoş şekilde binaya gelip, giriş katındaki bebek arabasını ateşe verdiğini anlattı. Ertunç ve Aksu aileleriyle aynı binada oturan Roellinger'in ömür boyu hapisle yargılanacağı belirtildi. Roellinger'in avukatı, olay sırasında müvekkilinin sarhoş olduğunu, içinde yaşamaktan nefret ettiği binayı ateşe verdiğini savundu.
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Kundakçı suçunu itiraf etti
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