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Üç ülkeden 'ye yaptırımların uygulanması vurgusu

Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları, 'ye yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının sert şekilde uygulanması amacıyla ortak haraket etme konusunda mutabık kaldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 09:19

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Takeshi Iwaya, basına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong Doo ile 'nin nükleer silahlardan arındırılması için savunma yetkilileri arasındaki iş birliğinin gerekli olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını belirtti.

Iwaya, Güney Kore'den, Kuzey Kore'nin rafine petrol ürünleri ve diğer malların gemiden-gemiye transferi yoluyla yaptırımlardan kaçınmasını önlemek için iş birliği içinde olmak istediklerini, Jeong'un da olumlu yanıt verdiğini ifade etti.

Singapur'da bir araya gelen üç ülkenin savunma bakanları, Kuzey Kore'nin tam, doğrulanabilir ve geri döndürülemez şekilde nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diplomatik çabalara desteklerini yineledi.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı ve füze denemeleri nedeniyle geçen yıl Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımları içeren karar almıştı.

Kuzey Kore'ye, nükleer programı nedeniyle 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.

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Üç ülkeden Kuzey Kore'ye yaptırımların uygulanması vurgusu
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