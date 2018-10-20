AB ve BM’den Soçi desteği

AVRUPA Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkesin korunmasına yönelik varılan Soçi mutabakatının tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Brüksel'de BM Suriye
Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla görüşmesinin ardından yapılan açıklamada, tarafların Suriye'de Anayasa Komitesi kurulmasının siyasi dönüşüm için kilit öneme sahip olduğu konusunda mutabık kaldığı belirtildi. AB'nin bu sürece olası katkısı da görüşüldü.