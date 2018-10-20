Cinayetin faturası General’e kesildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan
Büyükelçiliği'ne girdikten sonra ortadan kaybolmasıyla ilgi dün gece flaş bir gelişme yaşandı. Suudi başsavcısı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'ndaki yaşanan bir arbede neticesinde öldüğünü açıkladı. Suudi Arabistan'da yayımlanan kraliyet kararnamesiyle de Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı General Ahmed el Assiri görevden alındı. Ayrıca 18 kişi tutuklandı ve en yetkili askeri personel görevden alındı. Kral Selman
bin Abdulaziz, istihbarat başkanlığını yeniden yapılandırmak için Muhammed bin Selman liderliğinde bir komite kurulmasının emrini verdi. Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edileceğini duyurdu. NYT'NİN İDDİASI GERÇEK ÇIKTI
Böylece New York Times
'ın (NYT) Veliaht Prens
Muhammed bin Selman'ı kurtarmak için cinayetin istihbaratçı General Ahmed el Assiri'nin üstüne yıkılacağı iddiası da gerçekleşmiş oldu. NYT gazetesi son gelişmeden saatler önce Kaşıkçı'nın öldürülmesinden, Veliaht Prens Selman
'ın üst düzey danışmanlarından istihbarat yetkilisi Assiri'yi sorumlu tutmaya hazırlandığını yazmıştı. Gazete, "Suudi yöneticilerin, General Assiri'nin Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı'yı yakalaması için sözlü yetki aldığını ancak Assiri'nin bu yetkiyi ya yanlış anlayarak ya da yetkilerini aşarak gazeteciyi öldürdüğünü söyleyeceklerini" aktarmıştı. NYT gazetesi konu hakkındaki bir diğer haberinde ise SABAH gazetesinin yayımladığı fotoğraflara ve detaylara geniş yer verdi. AL JAZEERA: ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YER TESPİT EDİLDİ
Katar merkezli Al Jazeera kanalı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin tespit edildiğini ileri sürdü. Arapça yayın yapan televizyon kanalında Türk yetkililere dayanarak, Kaşıkçı'nın konsoloslukta tam olarak nerede öldürüldüğünün bilindiği kaydedildi. Haberde, "Türk yetkililer Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğünü biliyoruz dedi. Suudi otopsi uzmanı cesedi parçaladı" ifadelerine yer verildi. Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerin yer aldığı ortak çalışma grubu 15-16 Ekim'de konsolosluk binasında 9 saat süren incelemede bulunmuştu. TÜRKİYE SES KAYDI VERMEDİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ana dair ses kayıtlarını dinlediğine ilişkin iddialara yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil" dedi TRUMP'A KAŞIKÇI TEPKİSİ
Senatör Cory Booker, Washington'ın Kaşıkçı olayıyla ilgili politikasını eleştirerek, "Suudi Arabistan'la bütün ilişkilerimizi gözden geçirmeliyiz" dedi. ABD ve Fransa basını da Trump'ı eleştirirken tüm okları Veliaht Prens Selman'a yöneltti. NYT yayın kurulu, "Başkan, Suudilere kırmızı çizgiyi geçtiklerini söylemeli, Prens de olsa sorumlular hesap vermeli" açıklaması yaptı. SAVCININ AÇIKLAMASI ERDOĞAN İLE KRAL'IN GÖRÜŞMESİNDEN SONRA GELDİ
Suudi başsavcısının açıklamasından kısa bir süre önce Başkan Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile telefonda Cemal Kaşıkçı olayını görüştü. Görüşmede Başkan Erdoğan ve Kral Selman, Kaşıkçı'nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede de yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu kaydedildi. Başkan Erdoğan ve Kral Selman, aynı konuyla ilgili geçen pazar akşamı da bir telefon görüşmesi yapmıştı. ANKARA