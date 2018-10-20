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'den korkunç iddiası

televizyonunun son dakika haberi 'nın öldürülmesine ilişkin korkunç bir iddia ortaya attı. Suudi 'na yakın bir kaynak'tan alınan bilgilere göre; Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul'da bulunan konsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 16:52
CNN'den korkunç Cemal Kaşıkçı iddiası

Suudi gazeteci 'nın 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

Amerikan televizyonuna konuşan Suudi Arabistan 'na yakın bir kaynak, Suudilerin Kaşıkçı'nın boğulma suretiyle hayatını kaybettiği sonucuna vardığını söyledi.

Haberde bununla birlikte Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz herhangi bir delil sunulmadığı belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN İTİRAF ETMİŞTİ!

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarılmıştı.

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CNN'den korkunç Cemal Kaşıkçı iddiası
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