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Konsolosluk çalışanları savcılıkta ifade verdi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN FATİH ULAŞ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Kaşıkçı soruşturmasında, 'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının ifadelerinin alınmasına başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dün 20 personelin, "tanık" olarak ifadeleri alındı. Başkonsolosluk şoförü, muhasebe, santral ve teknik elemanlarından oluşan tanıklar, olay günü erken eve gönderildiklerini anlattı. Görevlilere özellikle 2 Ekim'den önce konsolosluğa gelişinde Kaşıkçı'yı görüp görmedikleri, evliliğiyle ilgili evrakların kimler tarafından hazırlandığı soruldu. Kaşıkçı'ya 2 Ekim tarihinin kim tarafından aktarıldığı da sorulan sorulardan oldu. Aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 25 kişinin daha ifadesine başvurulacak.
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Konsolosluk çalışanları savcılıkta ifade verdi
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