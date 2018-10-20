Konsolosluk çalışanları savcılıkta ifade verdi

Kaşıkçı soruşturmasında, Suudi Arabistan
'ın İstanbul Başkonsolosluğu çalışanlarının ifadelerinin alınmasına başlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda dün 20 personelin, "tanık" olarak ifadeleri alındı. Başkonsolosluk şoförü, muhasebe, santral ve teknik elemanlarından oluşan tanıklar, olay günü erken eve gönderildiklerini anlattı. Görevlilere özellikle 2 Ekim'den önce konsolosluğa gelişinde Kaşıkçı'yı görüp görmedikleri, evliliğiyle ilgili evrakların kimler tarafından hazırlandığı soruldu. Kaşıkçı'ya 2 Ekim tarihinin kim tarafından aktarıldığı da sorulan sorulardan oldu. Aralarında yabancı uyruklu şahısların da olduğu 25 kişinin daha ifadesine başvurulacak.