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Plajda nın saldırısına uğrayan kişi yaralandı

'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Samurai Plajı'nda saldırısı sonucu bir kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgedeki plajlar geçici olarak kapatıldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.10.2018 06:28 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 06:33
Plajda köpek balığının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Samurai Plajı'nda saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.

Eyalet Acil Servisinden (SES) yapılan açıklamaya göre, NSW'nin Port Stephens kenti yakınındaki Samurai Plajı'nda 50'li yaşlarda olduğu belirtilen bir erkek, köpek balığı saldırısından yaralı kurtuldu.

Tek başına yüzerken kolundan ciddi şekilde yaralanan bu kişi, kendi çabasıyla saldırıdan kurtularak kıyıya ulaştı.

Plaja gelen kurtarma helikopterindeki acil servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından John Hunter Hastanesikaldırılanlan yaralının ismi açıklanmadı.

Mağdurun hayati tehlikesi bulunmadığını açıklayan NSW Ambulans Servisi, yaralının "iyi durumda ve bilinci açık" olarak hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan, Port Stephens yakınındaki One Mile Plajı ile Samurai Plajı arasındaki bölümde belirlenen ölmüş bir balına gövdesinin daha fazla köpek balığı çekeceği gerekçesiyle bölgedeki plajlar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

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Plajda köpek balığının saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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