"Balkanlar'da Türkiye'nin beklentisi ölçüsünde FETÖ'yle mücadele sürdürülemiyor"

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin toplantısı için Sakarya'ya gelen Hacıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgesel konular üzerine toplantılar düzenleyerek bazı kararlar aldıklarını söyledi.

Son iki aydır konfederasyon olarak Balkan turu düzenlediklerini dile getiren Hacıoğlu, "Balkanlar'da yaşanan olumsuz veya olumlu olaylara daha hızlı bir refleksle müdahale edebilmemiz için Balkanlar'daki soydaşlarımızdan temsilciler seçiyoruz. STK'lar, Türkleri temsil eden siyasi partiler veya Balkanlar'da yaşayan Türk ve akraba Müslüman topluluklarında saygınlığı olan, sözü dinlenen kişilerden temsilci seçebiliyoruz. Bulgaristan'da üç, Makedonya'da iki bölgede bu temsilcilerimizi belirledik. Önümüzdeki ay Kosova'da temsilcimizi belirlemiş olacağız." diye konuştu.

Hacıoğlu, Batı Trakya'da da Türk azınlığının birbirine kenetlenerek hayatını idame ettirmeye çalıştığını anlatarak, oradaki soydaşlarının dini ve milli aidiyetlerinin muhafazasına ve gelişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

"BALKANLAR'DA DA DA KAMUOYU OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

FETÖ ile mücadelede Balkan ülkelerinin de hassas olması gerektiğinin altını çizen Hacıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"FETÖ denilen terör belası sadece Türkiye'de değil, maalesef soydaşlarımız arasına da sızmış ve orada da kökler salmıştır. Bazı Balkan ülkelerinin bugünkü idarecileri ülkemizle iş birliği yapmakla beraber Türkiye'nin beklentisi ölçüsünde FETÖ ile mücadele sürdürülemiyor. Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu olarak şunu söyleyebiliriz ki özellikle Kosova'da beklediğimiz ölçüde FETÖ ile mücadele verilmiyor.

Bulgaristan bazı terör örgütlerinin elemanlarını iade etmiştir ama bundan yaklaşık bir ay önce tutuklanan, Almanya'dan gelen bir sol örgüt mensubu maalesef mahkeme kararıyla bize iade edilmedi. Herhalde Avrupa'ya iade edilecek. Bunlar bizleri üzmektedir. Konfederasyon olarak Balkanlar'da da da kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bir STK bilincinde temsil etmeye, Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz."