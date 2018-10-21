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'de nda patlama: 22 işçi mahsur

Şangdong eyaletine bağlı Yünçıng'deki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sırasında içerde bulunan 22 işçi mahsur kaldı.

Giriş Tarihi: 21.10.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 11:03
Çin'de maden ocağında patlama: 22 işçi mahsur

'in doğusundaki bir nda meydana gelen patlamada 22 işçi mahsur kaldı.

Çin Merkez Televizyonunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Şangdong eyaletine bağlı Yünçıng ilçesinde bulunan bir kömür madeninde gece saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama sırasında madende bulunan 334 işçiden 312'si tahliye edildi, 22 işçi ise ocakta mahsur kaldı.

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri madendeki havalandırma sistemlerini düzelterek, kurtarma çalışmalarına başladı.

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Çin'de maden ocağında patlama: 22 işçi mahsur
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