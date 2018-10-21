Çipras, Dışişleri Bakanlığı’nı da üstlendi

Yunanistan Başbakan
ı Aleksis Çipras
, Nikos Kocyas
'ın istifasından sonra Dışişleri Bakanlığı
nı da üstlendi. Yunan Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devirteslim töreninde uzun bir konuşma yapan Çipras, Nikos Kocyas'ın 3 buçuk yıllık dışişleri bakanlığı süresinde "büyük işler başardığını" söyledi ve dış politka konularında her zaman kendisine danışacağından söz etti. Kocias, Makedonya ile isim konusunda hükümette yaşanan tartışmanın ardından istifa etmişti. Başbakan Çipras, Kocias'ın istifasının ardından bakanlık görevini kendisinin üstleneceğini bildirmişti.