Rakka’da 5 toplu mezar daha

Terör örgütü DEAŞ
'ın Suriye'nin Rakka
kentinden çekilmesinin üzerinden bir yıl geçti. Ancak sokaklarda hala ceset kokusu var. Bu yıl kentte 5 yeni toplu mezar
bulunması, bu durumu açıklıyor. Bunlardan ikisinde toplam 2 bin 500 ceset çıkarıldı. Rakka'daki en büyük toplu mezarlardan biri olan "Panorama" mezarlığında çalışmalar sürüyor. Bu toplu mezarda toplam bin 500 ceset bulunuyor ve şu ana kadar 150'si çıkarılarak nakledildi. Toplu mezarlardaki çalışma şimdi daha zor bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Çünkü mezarlıkların büyük bölümü yıkılan yüksek binaların enkazı altında kalmış. Bu yüzden çıkarılmaları kolay olmuyor. DÖRT BİN CESET DAHA
Rakka'daki enkazın altından son bir yılda 3 bin ceset çıkarıldı. Bulunan toplu mezarlar dışında hala yaklaşık 4 bin kadar cenazenin çeşitli enkaz ve toplu mezarlarda olduğu belirtiliyor. Rakka'da ceset toplama işinin en az 6 ay kadar daha süreceği tahmin ediliyor. Rakka'yı yenileme timi sorumlusu Yasir Hamis, "Şu an 3 toplu mezarda çalışıyoruz. Her bir mezarı açıp cenazeleri çıkarmak için bir buçuk aya ihtiyacımız var. Panorama ve Fihaha toplu mezarları dışında sokak aralarındaki mezarlıklar da var" diyor. Rakkalıların evlerine dönmemelerinin bir sebebi de kentte hala toplanmamış olan cesetler. Kent sakini Fatima Esad hayatta kalanların evlerine dönemediğini belirterek, "Sadece bizim sokaktan benim tanıdığım insanlardan 150 kişi öldü. Evlerine dönmek isteyenler nerede kalacak? Kentte hiç bir şeyleri kalmamış" diye konuşuyor.