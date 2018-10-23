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başkanı 'tan son dakika Cemal açıklaması

Başkanı , 'ın Cemal soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirterek, bu ülkenin soruşturma için bir aylık süre istediğini ve bunun "çok uzun bir süre" olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.10.2018 22:56 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 06:24
ABD başkanı Trump'tan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması

Başkanı Donald , 'ın, gazeteci Cemal 'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirtti.

Trump, Riyad yönetiminin soruşturma için bir aylık süre istediğini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, Teksas eyaletinin Houston kentine gitmek üzere 'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suudi Başkonsolosluğunun aracı Sultangazi'de bulundu

Daha önce 'ın 'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamayı "güvenilir" bulduğunu belirten Trump, bu defaki açıklamadan tatmin olmadığını belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'ın soruşturma için bir aylık süre istediğini belirterek, "Bu çok uzun bir süre, buna gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma için 'de üst düzey ABD'li yetkililer olduğunu ifade eden Trump, "Bu gece ya da yarın sabah bu üst düzey yetkililer dönecek ama hem Türkiye'de hem de Suudi Arabistan'da yetkililerimiz var." diye konuştu.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Son dakika... Cemal Kaşıkçı suikastının dakika dakika detayları

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ABD başkanı Trump'tan son dakika Cemal Kaşıkçı açıklaması
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