ABD’li fotoğrafçı bu çifti arıyor

ABD'li fotoğrafçı Matthew Dippel, 6 Ekim'de Kaliforniya'daki Yosemite Ulusal Parkı'nda şans eseri muhteşem bir evlilik teklifine denk geldi. Aynı noktada poz vermesi için bir arkadaşını bekleyen Dippel, o sırada çifti görünce deklanşöre bastı. Fotoğrafı çektikten sonra ikilinin bulunduğu noktaya giderek onlara fotoğrafı vermek isteyen Dippel, vardığında çoktan gitmiş olduklarını gördü. Dippel'in çifti bulma umuduyla Twitter'a yüklediği fotoğraf yüz binlerce beğeni ve "retweet" alsa kim oldukları henüz bulunamadı. Michigan'da bir barda çalışan ve yarı zamanlı fotoğrafçılık yapan 24 yaşındaki Dippel, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Doğru zamanda doğru yerdeydim. Etrafıma bakarak başka bir fotoğrafçının kadrajına girip girmediğimi anlamaya çalıştım ama o çifti çeken kimse yoktu." Fotoğrafı çektikten sonra çiftin olduğu bölgeye giden Dippel, vardığında orada birbirlerine evlilik teklif edip fotoğraf çektiren onlarca çiftle karşılaşmış, yaklaşık 20 çifte fotoğraftakilerin kendileri olup olmadığını sormuş fakat olumsuz yanıt almış. Dippel, "Tek istediğim bu fotoğrafın o çiftin eline geçmesi çünkü bence onlar için süper özel bir andı" dedi.

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