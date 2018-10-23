Angela Merkel’in gözü AB başkanlığında

Bavyera eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yıl sonunda görevi bırakacağı ve Avrupa Komisyonu başkanlığı için yarışacağı konuşulmaya başlandı. İddiayı Almanya'da yayımlanan Die Welt gazetesi gündeme getirdi. Gazete, 22 Kasım 2005'te başbakan seçilen Merkel'in 13 yıllık görevini aralık ayındaki Hıristiyan Demokrat Birliği parti konferansında bırakabileceğini öne sürdü. Habere göre Merkel'in bir sonraki hamlesi ise, 2019'da görev süresi dolacak olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yerine geçmek olacak.

BÜYÜK HEZİMET

Merkel'in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik'in ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik 1962'den bu yana ilk kez Bavyera eyalet parlamentosundaki çoğunluğunu geçtiğimiz haftaki seçimlerde yitirmişti. Ülkeyi yöneten koalisyonun ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) aldığı başarısız sonuç ise hükümetin geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.



RAKİBİ AŞIRI SAĞCI İTALYAN SİYASETÇİ SALVINI OLACAK

Siyasi olarak düşüşte olduğu yorumları yapılan Merkel'in bu koltuk için siyasi yükselişini sürdüren bir rakiple karşı karşıya kalabileceği konuşuluyor. İtalya'nın göçmen karşıtı ve AB'ye şüpheyle bakan İçişleri Bakanı ve Başbakan Vekili Matteo Salvini'nin de Avrupa Komisyonu için yarışabileceği söyleniyor. Aşırı sağcı Salvini adaylığı düşüneceğini açıklamıştı.