Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD Temsilciler Meclisine giren Müslüman kadınlardan ilk açıklama

Temsilciler Meclisine giren Müslüman kadınlardan ilk açıklama

lerinde Mchigan eyaletinden aday olduğu seçimi kazanarak Temsilciler Meclisine giren ilk müslüman kadın ashida Tlaib, Filistinli Müslüman bir kadın olarak zafer kazanmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 09:49 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 06:39
ABD Temsilciler Meclisine giren Müslüman kadınlardan ilk açıklama

'de Michigan eyaletinden aday olduğu i kazanarak "Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın" unvanını alan , Filistinli Müslüman bir kadın olarak zafer kazanmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Tlaib, seçim sonucunu annesi, ailesi ve kendisini destekleyenlerle kutlayarak elde ettiği zafere ilişkin konuşma yaptı.

Filistin'deki akrabalarının, seçim sonuçlarını yakından takip ettiklerini ve zaferden sonra ağladıklarını dile getiren Tlaib, Filistinli Müslüman bir kadın olarak Temsilciler Meclisinde olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Yeni Temsilciler Meclisi üyesi Tlaib, şunları kaydetti:

"Bu sonucu elde etmek için yıllarca uğraştım. Filistinli Müslüman bir kadın olarak zafer kazanmak gurur verici. Ayrıca annemdeki tutku ve merhamet bana geçmiş. O her zaman gülüyor ve insanların iyi olabileceğini düşündüğünden kendisine yönelik ırkçı davranışları bile anlamıyor. Bu da benim için her zaman ilham kaynağı oldu."

MÜLTECİLİKTEN TEMSİLCİLER MECLİSİNE

Öte yandan, Minnesota eyaletinden seçimlere giren ve Cumhuriyetçi rakibi Jennifer Zielinski karşısında galip gelerek ABD Temsilciler Meclisinin başörtülü ilk Müslüman kadın üyesi olan Somali asıllı da seçim sonucunu ailesi ve destekçileriyle kutladı.

Toplanan kalabalığa konuşan Omar, ABD'ye 12 yaşında geldiğini ve ondan önce 4 yıl mülteci kamplarında yaşadığını anlatarak "Minnesota eyaleti oldukça soğuktur ama insanlarının kalpleri bir o kadar sıcaktır. Bu insanlar sadece mültecilere sahip çıkmıyor aynı zamanda onları Washington'a gönderiyor." dedi.

AMERİKALI MÜSLÜMANLARDAN TEBRİK

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinden (CAIR) yapılan açıklamada, ABD Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyeleri Tlaib ve Omar tebrik edilerek "Sizin zaferiniz, Müslüman çocuklara istedikleri her şeyi başarabileceklerini hatırlattı." ifadesi kullanıldı.

CAIR Başkanı Nihad Awad da ara seçimlerde ülke genelindeki çeşitli pozisyonlar için 90'ın üzerinde Müslüman adayın yarıştığını belirterek "Tüm başarılı Amerikan Müslüman adaylarını zaferleriyle politik sistemimizin gücünü ve Amerikalı Müslümanların toplumun her seviyesinde artan olumlu rolünü gösterdikleri için tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Seçmenlerin, Senatodaki 35, Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gittiği ülkede her ikisi de Demokrat Partiden aday olan Tlaib ve Omar zaferini ilan etti.

Michigan eyaletinin 13. bölgesinden aday olan Tlaib'in, bu bölgeyi elinde bulunduran eski Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi John Conyers'in, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarından sonra görevinden istifa etmesi ve karşısına Cumhuriyetçi bir adayın çıkmaması üzerine seçimi kazanacağına kesin gözle bakılıyordu.

ABD'ye 12 yaşında gelen ve öncesinde 4 yıl mülteci kamplarında yaşayan Ilhan Omar ise önceliklerinden birinin ABD Başkanı 'ın göçmenlik politikalarına karşı durmaya devam etmek, daha sonra siyasi olarak tek ödemeli sağlık sistemi ve silah kontrolü gibi politikaları savunmak olduğunu belirtmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Temsilciler Meclisine giren Müslüman kadınlardan ilk açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN