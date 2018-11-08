Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Kaşıkçı cinayetini görüştü

ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Kaşıkçı ini görüştü

Bakanı Pompeo, Kanadalı mevkidaşı Freeland'i telefonla arayarak görüştüğü, iki bakanın Suudi gazeteci inin arkasındaki tüm gerçeklerin belirlenmesinde mutabık kaldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 7.11.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 06:39
ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Kaşıkçı cinayetini görüştü

Bakanı Mike Pompeo, Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland'i telefonla arayarak görüştüğü, iki bakanın ortak meselelerin yanı sıra Suudi gazeteci inin arkasındaki tüm gerçeklerin belirlenmesinde mutabık kaldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iki bakan arasında gerçekleşen telefon konuşmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanların birtakım küresel ve iki ülke arasındaki ortak meseleler hakkında konuştuğunu belirten Nauert, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki tüm gerçeklerin belirlenmesi ve cinayete karışanların cezalandırılması konusunda da mutabık kaldılar." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Nauert ayrıca, İran'a uygulanan yaptırımlar, Nikaragua'nın durumu ile ABD, Kanada ve Meksika arasındaki sınır anlaşmalarının da görüşülen konular arasında olduğunu bildirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Kaşıkçı cinayetini görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN